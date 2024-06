O PAN Madeira, encabeçado por Mónica Freitas, tem recebido alertas relativos ao retrocesso ambiental nalgumas superfícies comerciais no ramo dos supermercados. Atento às queixas, o partido aproveita para sensibilizar sobre o assunto.

“O PAN tem recebido, ao longo das últimas semanas, várias denúncias de populares preocupados com o caminho da transição digital e nos esforços para a descarbonização da economia. Lamentavelmente, deparámo-nos com a instalação de um modelo de saída de compras onde, mesmo que o cliente tenha a fatura digital ativada, medida essa que o próprio requer, também, pelo ambiente, é emitida a fatura em papel, sem escolha, papel esse necessário para poder sair da superfície. Como resultado, é patente o enorme amontoado de papéis que os clientes deitam logo fora, algo evitável se não existisse este constrangimento”.

“Todos os esforços são necessários para a descarbonização da economia e no combate às alterações climáticas. A ideia de: “que mal fará um talão” extrapola de forma brutal para quando vemos o número de clientes que passam, todos os dias, nessas superfícies. Mais, a escolha que o cliente fez, por consciência cívica e ambiental em ter as suas faturas digitais é deitada por água abaixo, criando um ambiente de curral e de lixo. O papel até pode ser reciclável, mas se podermos evitar um resíduo, é esse o caminho, não o de ter trabalho e maçada na sua reconversão” - refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas

O PAN informa que foi enviado um ofício à estrutura nacional do partido de forma a congregar esforços na abordagem a este assunto dada a natureza nacional do problema. “O partido continua a apelar aos esforços das empresas no sentido de uma economia mais verde, com menos resíduos e com um impacte cada vez menor, garantindo que as gerações vindouras tenham mais e melhor do que nós”.

“O PAN Madeira está comprometido com a descarbonização da economia e tudo fará para combater as alterações climáticas, sempre atento às denúncias e queixas dos populares”.