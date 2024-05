O PAN Madeira, representado por Henrique Andrade, esteve ontem presente na iniciativa do Sindicato dos Professores da Madeira onde os partidos de assento parlamentar foram convidados a apresentar os seus programas eleitorais ligados à temática da Educação.

Posteriormente houve momento para debate e momento para responder às questões colocadas por parte dos associados e professores presentes no auditório.

Na sua intervenção, o partido reforçou a importância da Educação no desenvolvimento social como uma das suas bandeiras políticas, aproveitando para relembrar os mais de 300 professores contratados na Região que ainda não estão vinculados.

Neste sentido, o PAN defende a vinculação de todos os docentes com 3 anos de serviço, independentemente do grupo de recrutamento e mesmo que não seja seguidos.

Segundo Henrique Andrade, esta medida deve ter como especial atenção o atraso na colocação por parte da Secretaria da Educação “que tem provocado a não contabilização dos anos completos, sendo esta formula, à visão do pessoas-animais-natureza, uma maneira de atrasar o vínculo efetivo dos professores”.

“A Secretaria Regional de Educação deveria olhar para a profissão de Professor com especial atenção, pois são estes profissionais que educam as gerações futuras. Ao atrasar a vinculação dos Professores, a Secretaria não só prejudica o ensino na região, como faz adiar os sonhos de tantos profissionais que também são pais e encarregados de educação”, referiu o candidato às regionais.

Ainda a este respeito, o partido defende a “total reformulação” do estatuto da carreira docente, terminando com cotas de acesso ao 5.º e 7.º escalão, sendo que a avaliação docente deverá apenas garantir que o professor ainda tem as condições necessárias para a continuidade da função escolar.

Por fim, neste debate, também ficou claro a valorização que o partido dá à qualidade da alimentação que é servido nas escolas. Para o PAN aposta nutricional dos alimentos servidos nas cantinas escolares deverá ser sempre a prioridade.

“O PAN mostrou assim, neste evento da SPM, a sua responsabilidade e preocupação em dignificar a a carreira dos professores enquanto responsáveis pela educação das futuras gerações”, remata.