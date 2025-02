O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal, vai realizar a palestra ‘Olhares sobre a Promoção de Contextos de Saúde e Bem-Estar’ na Sala da Assembleia Municipal do Funchal no próximo dia 5 de fevereiro, quarta-feira, das 14h30min às 17h00.

A iniciativa decorre no âmbito do Dia Mundial do Cancro, que foi instituído a 4 de fevereiro de 2000, no âmbito do World Summit Against Cancer for the New Millenium em Paris. “Desde então, comemora-se anualmente, por iniciativa da UICC (União Internacional de Controlo do Cancro), tendo como principal objetivo sensibilizar a população mundial e mobilizá-la na luta contra o cancro”, refere nota de imprensa do núcleo regional.

Mais acrescenta que o tema definido para o triénio (2025-2027) é ‘Unidos Por Cada Um’.” O cancro é mais do que um simples diagnóstico médico - é uma questão profundamente pessoal”, refere, acrescentando que “por detrás de cada diagnóstico está uma história humana única - histórias de luto, dor, cura, resiliência, amor e muito mais”. “É por isso que uma abordagem dos cuidados oncológicos centrada nas pessoas, que integre plenamente as necessidades únicas de cada indivíduo, com compaixão e empatia, conduz aos melhores resultados em termos de saúde”, lê-se ainda.