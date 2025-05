A caravana motard já está a caminho de São Vicente para assinalar o Dia do Motociclista, que se celebra este domingo, 25 de maio. A concentração teve início pelas 8h30, junto ao Monumento ao Motociclista, na Avenida Mário Soares, no Funchal, de onde os participantes arrancaram já depois das 10h00 em direção ao norte da ilha.

Em São Vicente, a festa vai prolongar-se ao longo da tarde com um programa especial que inclui atuações das bandas De Passagem, Amigos da Música e No Name Band, discursos oficiais, bênção das motas e animação com DJ a partir das 18 horas.