A Casa do Povo de Santa Cruz juntamente com o Grupo Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz estão a organizar a Chegada do Pai Natal, que irá decorrer na próxima terça feira dia 24 de dezembro na Praça Dr. João Abel de Freitas, em Santa Cruz.

Este evento terá início às 19h45 com um espetáculo duendes inconstantes e as broas mágicas pelo Teatro Bolo do Caco. Às 20h30 teremos a chegada do Pai Natal de charrete com entrega de prendas.