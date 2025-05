É com “orgulho e sentimento de missão cumprida” que Sónia Pereira fez “um balanço sereno” sobre o seminário de Educação, que nasceu há 11 anos.”

O seminário “cresceu e hoje posso afirmar que é uma referência”, na Região, com partilha de conhecimento e de ideias semeadas depois em várias escolas.

Foram mais de 150 oradores ao longo destas edições, contando com a participação de largas centenas de docentes.

A atual presidente da autarquia recordou que, no concelho, a taxa de retenção no ensino básico passou de 16,0% no ano letivo 2013/2014 para 3,8% em 2022/2023.

A taxa de transição/conclusão no ensino secundário passou de 76,3% em 2013/2014 para 91,8% em 2019/2020.

Ao nível do ensino superior, recordou que segundo os últimos Censos, “em 2021 tínhamos 2.519 residentes com formação superior — um incremento de 80,3% face a 2011 (1.397). Se em 2011 a percentagem da população com ensino superior era de 3,91%, hoje esse valor aproxima-se dos 8%. Depois de lembrar as medidas implementadas pela autarquia, desde 2013, Sónia Pereira enalteceu os efeitos positivos na Educação em prol dos alunos e famílias.