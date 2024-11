Ordem dos Nutricionistas vai avançar com estudo para definir rácio de nutricionistas para a Madeira

A Ordem dos Nutricionistas espera concluir no próximo ano o estudo para definir o rácio de nutricionistas recomendado para a Madeira, sendo que, neste momento, existe apenas um indicador para o país, que aponta para 1 nutricionista para 12 mil habitantes.

Isso mesmo foi transmitido pela bastonária da Ordem dos Nutricionistas, esta manhã, em audiência, com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Nesta reunião, e de acordo com um comunicado do Parlamento, Liliana Sousa alertou para “a necessidade, não só da discussão parlamentar em volta dos problemas da nutrição na Região, mas também para a possibilidade orçamental de alocação de nutricionistas para as necessidades identificadas”.

Na Madeira trabalham 120 nutricionistas, cerca de 30 no setor público. O objetivo para 2025 é “iniciar um trabalho de definição de rácios de nutricionistas, para poder identificar o número recomendado de nutricionistas para as necessidades da população madeirense”, explica Liliana Sousa.

A Ordem dos Nutricionistas programou uma visita de dois dias à Madeira, onde a bastonária e a representante da Ordem dos Nutricionistas na Madeira, Diana Silva, estão a reunir com várias entidades para aferir das respostas a dar em termos de número de profissionais e de cuidados de saúde à população da Madeira e do Porto Santo.