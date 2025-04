A partir de hoje e até ao dia 25 de abril, é possível observar nos céus uma chuva de meteoros conhecida como líridas. Quem conseguir observar o fenómeno poderá contar com a passagem de 10 a 20 meteoros por hora.

Sandro Correia, da Associação de Astronomia da Madeira, explica em declarações à rádio 88.8 JMFM que “é uma chuva de estrelas, as chamadas chuvas de estrelas, que no fundo são meteoros, ou seja, são pequenas partículas que ao entrar na nossa atmosfera, incendeiam-se e vê-se aquele rastro com algum brilho no céu”.

As líridas devem o seu nome à constelação de Lira. “São chamadas líridas porque parece que vêm de uma certa direção específica do céu, neste caso da constelação de Lira, e portanto, como parece que vêm nessa direção, assumem esse nome, daí as líridas”, acrescenta.

O fenómeno ocorre todos os anos entre os dias 14 e 30 de abril, com o pico de atividade a acontecer na noite de 15 para 16. “Nessa noite prevê-se que ocorram cerca de 100 meteoros por hora, ou seja, se conseguíssemos observar todo o céu noturno de uma vez, iríamos conseguir contar cerca de 100 meteores vindos mais ou menos daquele ponto, daquele radiante”, afirma Sandro Correia.

Ainda assim, as condições de observação poderão ser afetadas pela lua cheia: “Infelizmente nós estamos com lua cheia, portanto as condições de observação não serão as melhores, mas deve-se poder contar com a observação de alguns meteoros”.