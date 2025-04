Um autarca ucraniano denunciou hoje que um ataque russo causou “muitos mortos” no nordeste da Ucrânia, ao mesmo tempo que a Rússia acusa Kiev de violar as “tréguas energéticas” por ter lançado vários mísseis, no sábado, contra regiões russas.

“Muitos mortos hoje após um ataque de mísseis”, denunciou o presidente da Câmara de Soumy, no nordeste da Ucrânia, Artem Kobzar, nas redes sociais e citado pela AFP, acrescentando que “o inimigo voltou a atingir civis”.

Também esta manhã, Moscovo acusou as autoridades ucranianas de terem lançado um ataque com mísseis sobre território ucraniano, no sábado.

Segundo a agência Efe, que cita o Ministério da Defesa russo, as defesas antiaéreas abateram no sábado 13 drones ucranianos: 12 drones foram abatidos na região de Rostov e um em Belgorod.

De acordo com as autoridades russas, não foram registadas vítimas naqueles ataques.

A Rússia garantiu que tem informado os Estados Unidos de todas as violações da trégua energética por parte da Ucrânia.

Em comunicado, Moscovo acusou Kiev de “continuar com os ataques unilaterais contra as infraestruturas energéticas russas, violando os acordos russo-americanos”, que estabelecerem um cessar-fogo por um período de 30 dias a partir de 18 de março.

Segundo as autoridades russas, a Ucrânia já violou o acordo mais de 60 vezes.

No dia 18 de março, o Presidente russo, Vladimir Putin, aceitou a proposta do Presidente dos EUA, Donald Trump, de uma moratória de 30 dias sobre os ataques as infraestruturas energéticas, à qual o Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, aderiu uma semana depois.

No entanto, desde o início daquela moratória que Kiev e Moscovo trocam acusações de violação do acordo, embora o Kremlin afirme repetidamente que as forças armadas russas estão a cumprir integralmente a ordem do Presidente de não atacar as infraestruturas energéticas ucranianas.