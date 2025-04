Para assumir as tarefas de “elaborar, promover e implementar o Programa Diocesano de Pastoral para cada ano”, o Bispo do Funchal nomeou uma nova equipa para o Secretariado Diocesano de Pastoral, tendo como coordenador o cónego Marcos Gonçalves, vigário-geral da Diocese.

No decreto de nomeação, D. Nuno Brás refere que a composição do atual Secretariado Diocesano de Pastoral já “datava de há vários anos”, e com o objetivo de “revigorar e renovar a mesma” e dar um “maior dinamismo à atividade pastoral da Diocese”, nomeou uma nova equipa para o mandato de um quinquénio.

Nesta nova missão o pároco da Sé é acompanhado pelo cónego Manuel Gonçalves dos Ramos da paróquia de Machico; padre Silvano Vieira Gonçalves das paróquias da Calheta; padre Carlos Ismael Faria Almada, reitor da Igreja do Colégio e do Seminário; Jonathan José Freitas Gil; Graça Alves e Isabel Maria dos Santos Carvalho Gomes da Silva.

A nova formação tem ainda o propósito de “coordenar a atividade pastoral do conjunto dos Secretariados e Movimentos, favorecendo a comunhão da Diocese e articulando-a com as demais realidades pastorais”, e “promover as atividades que sejam de iniciativa diocesana e não tenham por responsável direto qualquer dos outros secretariados específicos”.

A finalizar o texto do comunicado, datado de 9 de abril de 2025, o bispo diocesano dirige uma palavra de “profundo agradecimento à Equipa que, tendo integrado o Secretariado Diocesano de Pastoral, serviu a Diocese ao longo de tantos anos, não raras vezes com o prejuízo da sua vida familiar e profissional”.