O bispo do Funchal considera ser importante mantermos a serenidade nos dias que correm. D. Nuno Brás, que falou aos jornalistas esta manhã, momentos antes de participar na Bênção dos Ramos, na Igreja do Colégio, disse acreditar que é muito importante sermos capazes de distinguir a espuma dos dias e até a luta política legítima às vezes feita com armas ilegítimas. “Temos estado a viver uma luta política que nem sempre é legítima e que nem sempre é feita com armas honestas”, afirmou o bispo, defendendo que os portugueses devem julgar os políticos pelos programas e não por juízos prévios.

Os políticos devem oferecer não juízos prévios mas os programas que têm, apontou ainda. Fica o apelo aos políticos para que sejam capazes de cair em si quando estão a fazer “perigar a Democracia”.

“Vivemos um tempo perigoso. A nível nacional. A nível internacional”, disse. Segue-se procissão e missa na Sé nest Domingo de Ramos.