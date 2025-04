Bom dia!

Novos secretários iniciaram alguns contactos, mas apenas de teor informal. As principais nomeações carecem de ratificação da Quinta Vigia e persistem dúvidas sobre serviços que podem mudar de Secretaria. Distribuição de competências mantém desenho de anteriores equipas. Empresa ARM passa para a Agricultura e Pescas. O XVI Governo Regional toma posse hoje à tarde.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma medida imediata. Polícia vai controlar estacionamentos. No dia em que o JM recordou o caos no trânsito, o Instituto das Florestas informa que a PSP voltou já ontem ao Pico do Areeiro e chega hoje ao Ribeiro Frio.

Saiba ainda que Montenegro vem fazer campanha de um dia e que venda de Vinho Madeira já caiu 33% este ano.

Madeira apresenta 30 praias seguras é outro assunto de relevo nesta edição com três notícias de destaque nas ocorrências: PSP intensifica combate às corridas ilegais; Alemão atropelado na Ribeira Brava; Caminhantes atrevidos foram criticados.

Não perca ainda uma despedida. Partiu o génio da escrita. Mario Vargas Llosa morreu aos 89 anos.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!