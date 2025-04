Um homem, de 39 anos, morreu esta madrugada no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, depois de ser agredido com um martelo na cabeça, disse fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) à Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o homicídio aconteceu “na via pública”, cerca das 02:00 da madrugada de hoje.

“A vítima mortal, um homem de 39 anos, terá sido agredido com um martelo na cabeça, por um suspeito que terá fugido, mas que foi intercetado”, disse a fonte.

Segundo a fonte, foi dado conhecimento do crime à Polícia Judiciária (PJ), que já se encontra a investigar o caso.

Fonte da PSP, adiantou, entretanto, à Lusa, que o incidente ocorreu na Rua C, Quinta das Lagoas, em Santa Marta de Corroios, Seixal.

De acordo com a fonte, foi acionada a VMER de Almada e uma ambulância, “que ainda tentaram transportar a vítima ao hospital”, mas o homem acabou por falecer no interior da ambulância.

Segundo as primeiras diligências da PSP relativamente à vítima, a autoridade apurou tratar-se de um homem, com 39 anos de idade, residente naquele bairro.

Já no sentido de localizar o presumível suspeito do homicídio, o mesmo foi intercetado pela PSP, na Rua do Rouxinol, em Corroios.

“O indivíduo suspeito foi conduzido à Esquadra de Investigação Criminal da PSP do Seixal, onde foi entregue à Polícia Judiciária [PJ] para continuação das diligências de investigação”, referiu a fonte.

A PSP comunicou os factos ao Ministério Público e, neste momento, a Polícia Judiciária continua as diligências de investigação, acrescentou a mesma fonte.