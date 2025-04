O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, hospitalizado desde sexta-feira devido a fortes dores abdominais, foi transferido do hospital da cidade de Natal (norte) para o centro médico de Brasília, onde continuará internado.

Num vídeo publicado na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter), o antigo Presidente caminha sem ajuda até uma ambulância, acompanhado pela sua equipa e escoltado pelas forças de segurança.

Nesse percurso, Bolsonaro ainda saudou uma multidão que o acompanhou até à porta e antes de se despedir agradeceu aos profissionais do hospital da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e pediu que “Deus lhe dê forças”.

“Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo meu Brasil”, afirmou o político, num vídeo transmitido por uma televisão local.

No X, Bolsonaro transmitiu que o seu estado de saúde continua “estável”, mas que “provavelmente” terá de ser submetido a uma cirurgia “ou em Brasília ou em São Paulo”.

O antigo Presidente populista estava num périplo para procurar apoio para um projeto de lei de amnistia para os condenados em tribunal por participação na tentativa de golpe de 08 de janeiro de 2023, que incluiu a invasão das sedes dos três poderes em Brasília.

Numa dessas atividades, na sexta-feira, Bolsonaro disse estar com dores de estômago agudas e foi internado em Santa Cruz e depois transferido de helicóptero para Natal.

Bolsonaro tem sofrido problemas digestivos recorrentes desde 2018, quando foi esfaqueado na região abdominal por um doente mental na cidade de Juiz de Fora, em plena campanha para as eleições presidenciais desse ano.

Desde então, foi submetido a várias cirurgias e sofreu diversos problemas no estômago e a nível intestinal.