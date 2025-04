O bispo do Funchal considerou, hoje, que aquele que escuta “do Senhor, as palavras ‘estarás comigo no paraíso’ (que são as palavras que Jesus pronuncia ao coração de quantos se convertem de verdade), aquele que acolhe esta feliz notícia (Evangelho), recebe, ao mesmo tempo, uma missão: a tarefa de ser anunciador de esperança para todos os seus irmãos”.

D. Nuno Brás dizia estas palavras na homilia da missa solene do Domingo de Ramos, na Igreja da Sé. Na missa por si presidida, depois da Benção dos Ramos, que aconteceu meia hora antes na Igreja do Colégio e que foi seguida de procissão até a Igreja da Sé, o bispo da Diocese do Funchal adiantou ainda que aquele que escuta do Senhor as palavras ‘estarás comigo no paraíso’, recebe a missão de transformar o mundo, de mudar a sociedade em que vive (cada um e todos e todas as suas estruturas).

D. Nuno Brás afirmou, ainda, que “a resposta do Senhor àquele que a tradição chama de ‘bom ladrão’, ilumina o nosso momento decisivo do encontro com Jesus e também o nosso modo de viver”.

Deste modo, considerou que “mal seria que, por estratégia humana enganadora ou por simples preguiça e tibieza, adiássemos a nossa conversão para um momento último que desconhecemos”.

De facto, prosseguiu o bispo, “ignoramos o momento da nossa morte e apenas podemos procurar estar sempre preparados para ele. Acresce ainda que o caminho, a peregrinação da esperança, não admite a resignação e a passividade”. “Quando o Senhor vem ao nosso encontro, seja qual for o momento da nossa vida, só podemos, como resposta, deixar tudo para o O seguir”, sublinhou.