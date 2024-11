O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, recebe em audiência prévia, a partir da próxima segunda-feira, dia 04 de novembro, até terça-feira, dia 05 de novembro, os representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Região, com vista à elaboração da proposta de Orçamento Regional para 2025.

O responsável pela tutela começa, no dia 04, pelas 11h00, a auscultar os representantes da Iniciativa Liberal e, pelas 11h30, os deputados do CDS-PP.

Por indisponibilidade do seu representante, a audiência ao PAN acontece apenas na parte da tarde, a partir das 14h30.

O secretário regional reúne, às 15h00, com os representantes do CHEGA e pelas 15h30 com o grupo parlamentar do JPP.

A audiência prévia continua no dia seguinte, 05 de novembro, terça-feira, pelas 15h00, com a reunião com o grupo parlamentar do Partido Socialista e, pelas 16h00, com os deputados do PSD.