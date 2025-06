O Governo Regional quer reforçar a resposta nos Centros de Saúde da Região, ao longo deste mandato, e o Orçamento Regional para 2025 já reflete esse propósito, segundo disse hoje Sara Sousa, deputada do Grupo Parlamentar do PSD.

Junto ao Centro de Saúde de Machico, a deputada destacou “o reforço do orçamento direcionado para a área da saúde, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados de saúde primários (...), com o objetivo de melhorar a acessibilidade e a qualidade do serviço”.

O ORAM 2025 “reflete um investimento na ordem dos três milhões de euros para dotar os cuidados de saúde primários com equipamentos de imagiologia, para a realização de exames complementares de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente exames de raio-x”, referiu a deputada.

Sara Sousa, que falava junto a um dos centros de saúde que irá receber estes equipamentos, esclareceu que a sua colocação está ligada, nos casos de Machico, da Calheta, do Bom Jesus (Funchal) e de São Vicente, à “afluência de utentes (...) e, no caso do Porto Santo, pela questão geográfica”.

Paralelamente, a parlamentar recordou o programa ‘Mais Hospital na Comunidade’, “implementado desde julho de 2022, que descentraliza os cuidados de saúde da RAM e que tem sido fundamental na dotação dos centros de saúde com valências anteriormente exclusivas do hospital, como as especialidades de nefrologia, ortopedia, cirurgia geral e imunoalergologia”.

Para o PSD, a política seguida pelo Governo Regional alinha “os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares”, melhorando “a qualidade e a eficiência do serviço prestado, bem como o bem-estar dos utentes”, finalizou.