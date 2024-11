O deputado municipal do Juntos pelo Povo (JPP), Luís Martins, esteve reunido com o vice-presidente da Câmara Municipal de Machico, na semana passada, para auscultação relativamente ao Orçamento Municipal, tendo sido apresenadas três propostas principais por parte do partido para 2025.

A primeira é relativa à área da Saúde, que consiste em apoios a pequenas cirurgias e exames de diagnóstico, com definição de critérios de acesso e valor da verba alocada a este programa, segiundo se indica em comunicado de imprensa.

A segunda proposta é no âmbito das infraestruturas básicas, como seja providenciar redes de saneamento básico onde ainda não existe, e melhoria de acessibilidades às habitações existentes no concelho, através de uma intervenção nas veredas e sempre que possível proceder ao seu alargamento de modo a permitir a circulação automóvel.

Para o deputado municipal do JPP, “estas melhorias nos acessos têm também uma finalidade ligada à saúde, pois permitiria a uma população cada vez mais idosa permanecer mais tempo nas suas habitações, possibilitando uma rede de cuidados continuados e apoios ao domicílio, adiando ao máximo eventuais internamentos.”

A terceira proposta visa a Prevenção de Riscos Naturais, através da limpeza de ribeiros e outras linhas de água, bem como os caminhos de acesso contíguos às mesmas. Promover e articular com outras entidades a implementação de faixas corta-fogo, quando possível através de caminhos agrícolas que ao permitirem o desenvolvimento da agricultura, servirá de zona tampão às habitações em caso de incêndio.

“Neste momento, já existem muitas localidades no nosso concelho que não têm a agricultura como tampão de proteção pois a floresta de infestantes e silvado começa a chegar muito próximo das habitações. É premente trabalhar na prevenção de modo a mitigar situações que se podem tornar muito graves, pondo em risco pessoas e bens, e a mancha de floresta Laurissilva existente no nosso concelho”, declarou Luís Martins, citado na referida nota.