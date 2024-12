Duas centenas de militantes, simpatizantes e amigos do CDS-PP Madeira participaram este noite no tradicional jantar de Natal do partido. O presidente, José Manuel Rodrigues, fez uma análise do momento político e apelou ao sentido de responsabilidade dos partidos relativamente ao Orçamento Regional, que vai ser discutido a partir de segunda-feira na Assembleia Legislativa Regional (ALRAM).

O líder do partido começou por lembrar que o CDS viabilizou o Programa de Governo e o Orçamento que está em vigor e negociou com o Governo Regional um conjunto de medidas positivas para incluir no Orçamento para 2025.

“Não é possível que partidos responsáveis votem contra o orçamento que vai permitir um aumento de 65 euros no salário mínimo; que vai permitir um aumento do complemento para os idosos; que vai permitir medicamentos gratuitos para quem recebe o complemento solidário; que vai permitir um salário para os jovens licenciados; que vai permitir uma redução de impostos quer no IRS quer no IRC e a manutenção da taxa mínima do IVA; e que vai, também, estabelecer a atualização das diárias para instituições particulares de solidariedade social”, defendeu apelando ao sentido de responsabilidade dos partidos com assento no parlamento.

O presidente dos centristas na Madeira salienta que, “se não houver este orçamento, estas medidas não podem entrar em vigor”.

“O apelo que é feito a todos os partidos políticos, vai no sentido de pedir ao PSD e ao governo regional que, mais uma vez, se sentem na mesa de negociações para que a Madeira possa ter um orçamento para o próximo ano, pois esse orçamento é essencial aos cidadãos, às famílias e às empresas”, sublinhou.

Segundo José Manuel Rodrigues, “os madeirenses estão fartos de eleições e fartos de irresponsabilidade. Os madeirenses querem estabilidade. Em vez de maledicência querem negociação. Em vez de crispação querem essa mesma negociação e diálogo. Os partidos precisam de entender que não podemos continuar a andar nesta retoiça política de eleição em eleição a cada seis meses. Isto é irresponsabilidade, é brincar aos partidos, é brincar às eleições e é não ter respeito pela vontade que o povo transmitiu no dia 26 de maio”.

Recordou ainda que, “nas últimas eleições, há apenas seis meses, quando o povo não deu a maioria absoluta ao PSD, transmitiu uma mensagem a todos os partidos”.

“O PSD vai ter de se entender com outros partidos e é preciso que os outros partidos estejam dispostos a negociar com o PSD. Foi esta a mensagem transmitida pelos madeirenses e foi isso que o CDS fez, com sentido de responsabilidade, quer para o programa de governo, quer para o orçamento de 2024, quer para o orçamento de 2025 e é aquilo que eu espero que os outros partidos também façam”, vincou Rodrigues a menos de 24 horas do orçamento ser discutido na Assembleia Legislativa da Madeira.