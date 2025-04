Pedro Portugal Gaspar, presidente da Agência para a Integração Migação e Asilo (AIMA), vai estar na Madeira, na próxima semana, para a inauguração da nova imagem do balcão da agência.

A notícia foi avançada aos jornalistas, pelo diretor das Comunidades, Sancho Gomes, momentos antes do início da Conferência das Migrações subordinada ao tema ‘Políticas de Integração’, que está a decorrer no Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

Esta visita será importante para a clarificação de alguns dados sobre a presença de imigrantes na Região, nomeadamente os provenientes do hindustão (por exemplo do Nepal, Bangladesh e Paquistão), atualmente, muito presentes na restauração e na construção civil.

Sobre o número de imigrantes dessa zona do globo, o diretor regional disse que os dados existentes são de 2023 e apontavam para entre 300 a 400 cidadãos provenientes do Nepal. Em Portugal, foram regularizadas cerca de 400 mil pessoas, da referida zona do globo, adiantou, na expetativa de dados atualizados aquando da visita do presidente da AIMA.

Sancho Gomes disse que, através do Instituto de Qualificação Profissional, o Governo Regional está a apostar no ensino do português, no pressuposto de que as competências linguístas são “o primeiro passo para a integração”.

Adiantou que mais de uma centena de migrantes, provenientes da referida área geográfica estão já a frequentar cursos de língua portuguesa.

Sancho Gomes reconhece que, neste momento, não existem interlocutores das referidas comunidades e que é um objetivo do governo regional “identificar potenciais mediadores, potenciais líderes das comunidades, das várias comunidades dos vários países”, que sejam porta-vozes das suas necessidades e das suas especificidades.