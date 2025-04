No âmbito do XVIII Encontro com o Escritor, a contadora de histórias Leda Pestana visitou, no dia 04 de abril, a EB1/PE/C da Ponta do Sol, proporcionando uma manhã mágica de partilha de histórias e imaginação.

Logo pela manhã, Leda Pestana esteve no edifício da Madalena do Mar, onde encantou as crianças do Pré-Escolar com um conjunto de histórias apresentadas em vários formatos. A sessão decorreu de forma animada, envolvente e muito participada, proporcionando momentos únicos de descoberta e criatividade.

A partir das 11h00, no Centro Cultural John dos Passos, os alunos do 1.º CEB que frequentam o edifício “Sede” tiveram a oportunidade de interagir com a contadora de histórias, que dinamizou a leitura e apresentação de diversos livros. Leda Pestana foi excecional ao mostrar aos alunos a “magia” que os livros encerram, cativando a atenção de todos com a sua expressividade e entusiasmo. A contadora apresentou um conjunto de histórias através de livros em diversos formatos, explorando diferentes linguagens e suportes narrativos que despertaram a curiosidade e o entusiasmo dos alunos.

A forma envolvente como as histórias foram contadas deixou os alunos entusiasmados e tocados, incentivando não só a leitura, como também a reflexão sobre valores essenciais que deverão estar presentes ao longo da vida de cada ser humano.

Os alunos do 1.º CEB subiram ao palco do Centro Cultural John dos Passos para apresentarem a música e a coreografia (ensaiadas para a Contadora de Histórias convidada) a todos os presentes!

Este evento teve como principais objetivos fomentar o gosto pela leitura, estimular a criatividade e levar os alunos numa verdadeira viagem imaginária através do poder das histórias.

A direção da escola endereça um agradecimento especial à contadora de histórias Leda Pestana e ao Técnico Superior de Bibliotecas Escolares Paulo Setim por terem tornado o XVIII Encontro com o Escritor um evento único e que sem dúvida, deixou uma marca positiva nos pequenos leitores!