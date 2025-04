A candidatura do Chega, pelo círculo eleitoral da Madeira, às legislativas nacionais de 18 de maio, encabeçada por Francisco Gomes, entregou, esta sexta-feira, a lista de candidatos no Tribunal Judicial da Madeira, no Funchal.

Entregue a lista, o candidato Francisco Gomes afirmou aos jornalistas que só há três hipóteses em cima da mesa (PSD, PS e CH) com o acrescento de que, destes, o único capaz de transformar o país para melhor é o Chega. Os outros apenas significam a continuação do estado de coisas dos últimos 50 anos.

“Neste momento, existem 3 hipóteses para liderar o país: Luís Montenegro e o PSD dos negócios, PS da corrupção de Pedro Nuno Santos e o Chega de André Ventura”, enfatizando que a alternância entre o PSD e o PS tem levado Portugal a um ciclo de empobrecimento e que a sua proposta é a verdadeira mudança.

Francisco Gomes descartou a possibilidade do JPP (Juntos Pelo Povo) representar uma ameaça para o Chega, enfatizando que este não tem expressão nacional, embora seja o segundo maior partido na Madeira.

Já instado a se pronunciar sobre os casos que envolveram o partido no início do ano, nomeadamente o caso do deputado Miguel Arruda, Gomes realçou a coerência do partido e sustentou que se tratam de eleições nacionais, não acreditando que a ascensão do JPP a maior partido da oposição na Madeira, nas recentes regionais, vai influenciar nos resultados.

Para Francisco Gomes, “os portugueses são pessoas extremamente inteligentes e que não se preocupam com as malas de 1 euro que são vendidas na Vinted. Preocupam-se com as malas de dinheiro de milhões que estão a passar entre PS e PSD para comprarem lugares, para comprarem favores, para alimentarem as empresas que vivem alapadas do orçamento de Estado”.

Tiago Abreu e Renata Rocha completam os segundos e terceiros lugares da lista.