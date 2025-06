Foi na Ribeira Brava, junto à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, que o grupo parlamentar do PSD, pela voz de Valter Correia, destacou “o forte investimento na educação que está configurado na proposta de Orçamento para 2025” com vista a um processo de ensino-aprendizagem “que não deixa ninguém para trás”.

O deputado salientou, igualmente, aquela que tem sido a política de proximidade e apoio às famílias com o objetivo “de desonerar os encargos” destas e que se tem materializado através da “redução das mensalidades das creches e dos jardins de infância”, do apoio aos “manuais escolares, em papel, no 1º ciclo, e nos manuais digitais, a partir do 5º ano” e dos “passes escolares que são completamente gratuitos”, num investimento, nestas medidas, “de 20 milhões de euros”.

Com um valor global de “518 milhões de euros para o setor da educação” e com um “reforço de 19,5 milhões relativamente ao Orçamento de 2024”, este ORAM “privilegia a Educação e vê na Educação um dos principais pilares para o desenvolvimento da Região”.

Valter Correia esclareceu que a verba “comporta a consolidação do investimento que aconteceu na valorização dos recursos humanos, no pessoal docente e não docente”, bem como “na melhoria das condições do processo ensino-aprendizagem, (...) no sentido de termos uma Educação à medida de cada necessidade e de cada aluno”.