OPF: Entregue viatura 4x4 aos Bombeiros Voluntários Madeirenses

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) entregou hoje, dia 5 de maio, o sexto projeto vencedor do Orçamento Participativo do Funchal (OPF) 2023-2024.

O projeto intitulado “Resgate Eficaz no Funchal – Viatura 4x4”, contempla a aquisição de uma viatura todo-o-terreno destinada aos Bombeiros Voluntários madeirenses (BVM). O projeto destacou-se como o mais votado, com 4.476 votos, tendo sido ainda o 1.º classificado na categoria concelhia.

Durante a cerimónia, que decorreu no quartel dos BVM, na qual contou com a presença do vice-presidente Bruno Pereira, entre outras entidades, a presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra, destacou que a nova viatura representa um reforço significativo na capacidade de resposta da corporação a situações de emergência, contribuindo para a segurança e salvamento de pessoas em zonas de difícil acesso, como serras, falésias, ribeiras, levadas, etc.

“A viatura agora entregue representa um investimento de 98 mil euros e é considerada uma das mais modernas da região em termos operacionais, destacando-se pela sua iluminação noturna avançada e conforto para intervenções em cenários de resgate. O projeto dos bombeiros destacou-se não só pela sua relevância, mas também pelo esforço da própria corporação na mobilização da comunidade para a votação”, sublinhou.

Cristina Pedra lembrou que quando o atual executivo chegou à Câmara encontrou “um Orçamento Participativo que não funcionava”.

Nesse sentido revelou que o regulamento foi reformulado, envolvendo mais instituições, categorias e reforço da verba, sublinhando que desde então, a participação tem vindo a crescer exponencialmente.

“De 4 mil votos com o anterior executivo, e com o nosso dinamismo que nos caracteriza, imediatamente no primeiro passamos para 20 mil votos e agora, na edição 2024-2025, aumentamos mais 10 mil votos. Isso significa que pusemos o Funchal todo a mexer”, reforçou.

A edição do OPF 2023/2024, com uma dotação global de 550 mil euros, está distribuída por quatro categorias: juvenil, escolar, concelhia e sénior. Ao todo, foram apresentadas 57 propostas, das quais 35 foram consideradas técnica e financeiramente viáveis, seguindo para votação pública.

A participação foi expressiva, com 24.439 votos registados. Dos projetos submetidos a votação, 14 foram eleitos vencedores: 1 na categoria juvenil, 2 na escolar, 4 na concelhia e 7 na sénior. Com a entrega da viatura 4x4, já são seis os projetos executados e entregues à população.

A edição 2024-2025 do Orçamento Participativo disponibiliza uma verba global de 600.000 euros o que corresponde a +10% face à anterior edição. Das 71 propostas apresentadas, foram validados 57 projetos. De evidenciar a grande participação por parte da população na fase de votação pública, com um aumento de cerca de 10.000 votos, face ao OPF 2023-2024 (acréscimo de 40%). Foram eleitos 18 projetos vencedores.