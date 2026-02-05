MADEIRA Meteorologia
Obras na Escola Dr. Manuel da Silva Leça devem terminar em junho

    Obras na Escola Dr. Manuel da Silva Leça devem terminar em junho
    Empreitada ronda os 700 mil euros. SREI
Redação

Região
Data de publicação
05 Fevereiro 2026
17:05

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou esta quinta-feira, 5 de fevereiro, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche Manuel da Silva Leça (anteriormente designada por EB1/PE da Ladeira e Lamaceiros), situada na freguesia do Arco da Calheta, para se inteirar dos trabalhos que já estão a decorrer no âmbito da implementação de medidas de melhoria de eficiência energética e beneficiação deste estabelecimento escolar.

O valor desta empreitada, enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ronda os 700 mil euros (+IVA) e tem um prazo de execução estimado de 240 dias, prevendo-se a sua conclusão até ao final do próximo mês de junho.

Leia a nota de imprensa da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas:

“Os trabalhos que estão a ser executados neste estabelecimento de ensino passam pela substituição do sistema de iluminação; instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo sem baterias; bomba de calor; substituição de vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico; isolamento térmico da cobertura e das fachadas; intervenção na rede de águas existente (para melhoria da sua eficiência) e ainda outros trabalhos de construção civil de apoio.

Para o Secretário Regional, a aposta que tem vindo a ser feita pelo Governo Regional quer na reabilitação das escolas públicas, quer na implementação de medidas de eficiência energética “tem sido fundamental para garantir a qualidade do ensino e do próprio sucesso escolar dos alunos, uma vez que estas obras acabam por proporcionar espaços mais seguros, mais confortáveis ao nível do isolamento térmico e mais bem adaptados às necessidades pedagógicas atuais”.

“Investir na renovação do nosso parque escolar público tem sido uma das prioridades do Governo Regional. Reabilitar as nossas escolas, dotando-as de melhores condições, não é apenas uma questão de manutenção estrutural dos próprios edifícios, mas um investimento estratégico na valorização da educação e na qualidade de vida da nossa comunidade escolar”, enfatizou Pedro Rodrigues, recordando que esta empreitada faz parte de um conjunto de obras na área da eficiência energética que estão a ser realizadas atualmente em vários edifícios públicos da Região.”

