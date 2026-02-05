Obras na Escola Dr. Manuel da Silva Leça devem terminar em junho

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou esta quinta-feira, 5 de fevereiro, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche Manuel da Silva Leça (anteriormente designada por EB1/PE da Ladeira e Lamaceiros), situada na freguesia do Arco da Calheta, para se inteirar dos trabalhos que já estão a decorrer no âmbito da implementação de medidas de melhoria de eficiência energética e beneficiação deste estabelecimento escolar.

O valor desta empreitada, enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ronda os 700 mil euros (+IVA) e tem um prazo de execução estimado de 240 dias, prevendo-se a sua conclusão até ao final do próximo mês de junho.

Leia a nota de imprensa da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas:

“Os trabalhos que estão a ser executados neste estabelecimento de ensino passam pela substituição do sistema de iluminação; instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo sem baterias; bomba de calor; substituição de vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico; isolamento térmico da cobertura e das fachadas; intervenção na rede de águas existente (para melhoria da sua eficiência) e ainda outros trabalhos de construção civil de apoio.

Para o Secretário Regional, a aposta que tem vindo a ser feita pelo Governo Regional quer na reabilitação das escolas públicas, quer na implementação de medidas de eficiência energética “tem sido fundamental para garantir a qualidade do ensino e do próprio sucesso escolar dos alunos, uma vez que estas obras acabam por proporcionar espaços mais seguros, mais confortáveis ao nível do isolamento térmico e mais bem adaptados às necessidades pedagógicas atuais”.

“Investir na renovação do nosso parque escolar público tem sido uma das prioridades do Governo Regional. Reabilitar as nossas escolas, dotando-as de melhores condições, não é apenas uma questão de manutenção estrutural dos próprios edifícios, mas um investimento estratégico na valorização da educação e na qualidade de vida da nossa comunidade escolar”, enfatizou Pedro Rodrigues, recordando que esta empreitada faz parte de um conjunto de obras na área da eficiência energética que estão a ser realizadas atualmente em vários edifícios públicos da Região.”