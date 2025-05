O aumento de cruzeiros na Região e a qualidade da obra de recuperação da Marina do Funchal foram hoje evidenciados pelo secretário regional da Economia, numa visita aos serviços da Administraçã dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

José Manuel destaca o recorde do ano passado, onde os números revelam que cerca de um milhão de passageiros chegaram à Madeira a bordo de navios de cruzeiro.

Foram 316 escalas que “representam um aumento de 13% em relação ao ano anterior. O impacto da entrada destas pessoas na Região é de cerca de 61 milhões de euros”, disse o governante, citando em comunicado.

Assinala do facto deste continuar a ser um porto atrativo, sendo que dos “sete navios lançados no ano passado seis deles atracaram no Funchal”.

Nos primeiros quatro meses deste ano a Madeira recebeu 353.637 passageiros de cruzeiros, “o que representa um crescimento de 16% e um impacto direto na economia regional de quase 30 milhões de euros”, frisa o governante, vincando, ainda, a importância do Porto do Funchal e do mercado de cruzeiros para a economia madeirense.

José Manuel Rodrigues visitou as obras de recuperação da Marina do Funchal, que devem estar concluídas a meados de maio.

Na sequência do concurso público internacional a exploração da Marina do Funchal foi adjudicada à Associação ‘MarinaFunchal’, que constituiu uma sociedade anónima denominada ‘Marina da Baía do Funchal’. A Concessão de exploração inclui a Zona Comercial, a Zona Náutica e a Zona Marítimo-turística do Cais de Recreio do Porto do Funchal.

“O contrato de concessão determina um pagamento à APRAM, como contrapartida inicial, de 500 mil euros, e um pagamento anual de 750 mil euros”, adiantou o Secretário Regional da Economia.

A Presidente da APRAM revelou que “as obras estão praticamente concluídas” e que, até ao final de junho, fica em obra “a construção do posto da GNR”, o que, segundo Paula Cabaço, “não invalida a passagem da concessão”.

“A ‘Marina da Baía do Funchal’ está obrigada a reconhecer os direitos dois utentes, desde que cumpram os regulamentos, mantendo o tarifário vigente até que seja aprovado pela concedente, sob proposta da concessionária, um novo regulamento de tarifas”, refere o comunicado.