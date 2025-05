Este ano, a Região conta com mais 15 escolas a integrar o projeto ‘Escola Azul’, perfazendo um total de 72. Hoje, realizou-se, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o III Encontro Regional do projeto coordenado pela Direção Regional de Pescas desde 2020.

Na sessão de abertura, o secretário regional de Agricultura e Pescas elogiou a sensibilidade das escolas para a literacia do mar, afirmando, por outro lado, que “a Região está totalmente alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, sendo mesmo uma referência no que respeita à preservação e proteção dos ecossistemas marinhos”.

Aliás, recordou que “não só fomos pioneiros ao criar, em 1971, nas Selvagens, a primeira área protegida de Portugal, como hoje, temos naquelas ilhas a maior área marinha de proteção total do Atlântico Norte”.

O que significa que a Região está, de forma significativa, “a contribuir para o aumento da diversidade marinha, da riqueza genética e da capacidade reprodutiva das espécies, algo que a todos deve preocupar, porque, como bem sabemos, os recursos são escassos”.

Nuno Maciel entende as “necessidades de consumo, as nossas referências ancestrais e as lógicas económicas do mercado”, mas também precisamos de olhar com pragmatismo e capacidade de iniciativa para a sustentabilidade do planeta, para a preservação das espécies e para a sua capacidade reprodutiva”.

Nessa linha, o governante afirmou sem dogmatismos, que “devemos manter os nossos esforços em favor de uma pesca sustentável e regulamentada, sendo igualmente capazes de olhar para a aquacultura, despedidos de preconceitos políticos, numa ótica de desenvolvimento de uma economia azul equilibrada e competitiva, que pode reduzir a pressão sobre as populações de algumas espécies em meio natural”.

Quanto ao projeto da ‘Escola Azul’, Nuno Maciel expressou o seu orgulho pela adesão dos estabelecimentos de ensino da Região a esta iniciativa de promoção ambiental e que “demostra a nossa sensibilidade da comunidade para este tema”.

A seu ver, “é nas mãos dos mais novos onde o mar deve estar. É aqui que se prepara um futuro mais consciente sobre a importância do mar, num caminho que deve envolver toda a comunidade, mostrando que o mar faz parte da nossa identidade e enfrenta diariamente diferentes desafios”.

Afirmando que “o Governo Regional está empenhado em tornar a literacia do mar como um pilar de conhecimento”, Nuno Maciel garantiu que o executivo continuará “a apoiar, dentro do possível, todos os projetos e iniciativas que protejam esta grande casa que é o mar”.

Até porque, sublinhou, “a Madeira, pela sua localização geográfica e forte ligação ao oceano, tem um potencial único para ser um modelo de referência na educação marítima e ambiental”, pelo que “o financiamento adequado da Escola Azul garantirá não apenas a continuidade do programa, mas também a sua expansão e impacto positivo a longo prazo, assegurando que as novas gerações compreendam a importância do oceano e se tornem agentes ativos na sua preservação e gestão sustentável”.

Nuno Maciel chamou ainda a atenção dos estabelecimentos de ensino: “as novas escolas, que hoje têm a bandeira azul, têm também a responsabilidade de manterem a preservação dos oceanos nas suas agendas de ensino. Este é um galardão, mas também um compromisso para com a Região que a todos vai beneficiar”. Antes, o governante lembrou que este pograma educativo, que este ano tem o tema ‘O Mar nas Tuas Mãos’, assume um papel estratégico na formação das novas gerações, capacitando os alunos com conhecimentos científicos sobre os ecossistemas marinhos, a biodiversidade, a preservação dos recursos, a pesca sustentável e os impactos das atividades humanas no oceano.