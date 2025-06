O presidente da Autarquia porto-santense revelou há instantes que vai contar com o apoio do CDS na sua recandidatura.

Anúncio efetuado numa altura em que relembrava um dos compromissos que faltam cumprir, relacionado com o transporte de mercadorias, área agora sob a tutela de José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia e líder do CDS.

Espera, portanto, que a proximidade do CDS possa ajudar a diluir os custos no transporte de mercadorias, criticando o facto de “muitas vezes” ser mais cara a operação Madeira – Porto Santo do que o percurso a partir do continente.