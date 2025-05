Novos Voluntários da Cruz Vermelha na Madeira prestam juramento na Praça do Município

Cerimónia é no sábado, às 10h30, e será presidida por Tenenete-Coronel Marco Serronha, Vice-presidente da Direção nacional da CVP.

Os novos voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa, delegação da Madeira, prestam juramento do Compromisso de Honra, numa cerimónia que terá lugar na Praça do Município, no Funchal, no próximo sábado, pelas 10:30 horas.

Além do juramento de fidelidade dos novos elementos, a cerimónia incluirá a homenagem aos voluntários da Estrutura Local de Emergência (ELE) que completam 5, 10 e 20 anos de serviço à instituição.