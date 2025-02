Ferreira Teles, novo comandante da Zona Marítima da Madeira, assumiu esta manhã a Missão.

No seu discurso, afirmou que o contexto geoestratégico em que se vive a nível mundial exige particular atenção, prometendo uma atuação inovadora e firme na proteção da reserva natural das Selvagens atendendo à sua importância para a Região e o país. Ferreira Teles comprometeu-se a uma colaboração estreita com as entidades regionais e a valorização da Polícia Marítima, através de mais meios.”

“Juntos formaremos uma equipa profissional coesa”, prometeu o capitão de mar e guerra, referindo-se aos diferentes organismos congregados na ZMM.