O Posto Emissor do Funchal tem novas instalações.

O PEF muda-se para a Rua dr. Fernão de Ornelas, nº 35, onde antes se situava o Jornal da Madeira.

A inauguração do novo espaço acontece no dia 26, quinta-feira, pelas 17 horas, com a presença do presidente do Governo Regional e do Bispo do Funchal.