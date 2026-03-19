Neve vai continuar a cair acima dos 1.200 metros

A neve deverá continuar a cair esta quinta-feira na Madeira, designadamente nos locais acima dos 1.200 metros, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da ilha a partir da tarde.
As temperaturas vão rondar os 10ºC e os 18ºC na ilha da Madeira e os 11ºC e os 19ºC no Porto Santo.
São esperados períodos de céu muito nublado. Quanto aos aguaceiros, esses deverão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira até ao meio da manhã e para o fim do dia.
O vento será moderado a forte (20 a 40 km/h) de sul/sudoeste, por vezes com rajadas até 70 km/h, soprando forte (40 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h, aumentando de intensidade no final do dia com rajadas até 80 km/h e 100 km/h, respetivamente.
Quanto ao estado do mar, são esperadas Ondas de noroeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 6 metros a partir do final da tarde NA costa sul. Já a costa norte deverá contar com ondas de oeste/sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, sendo1,5 a 2,5 metros e a aumentar gradualmente para 2,5 a 3,5 metrosna parte leste da ilha da Madeira.
A temperatura da água do mar vai rondar os 17/18ºC
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