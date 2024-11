No Porto do Funchal há hoje, como já noticiado, um encontro de dois navios da TUI, Marella Explorer 2 e Marella Voyager, o primeiro, em cruzeiro pelas ilhas atlânticas das Canárias e Madeira e o segundo, em viagem transatlântica para as Caraíbas.

A bordo, os dois navios trazem 5 135 pessoas, das quais 3 602 são passageiros.

O Marella Explorer chegou de Lanzarote, com 1767 passageiros e 759 tripulantes, no âmbito do cruzeiro de 07 noites que se iniciou em Tenerife a 15 de novembro e termina no mesmo porto no próximo dia 22, com escalas em Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote e La Palma, além do Funchal.

Fica na Madeira durante 11 horas e tem saída prevista para as 18h00.

O Marella Voyager parte antes, pelas 16h00, após uma escala de 08 horas na região.

Este cruzeiro de 11 noites começou em Málaga a 17 de novembro, com escalas em Gibraltar, agora, no Funchal, depois St. Lucia e Bridgetown, onde acaba a viagem.

O navio vai ficar posicionado, nos próximos meses, neste porto e na viagem de reposicionamento para a Europa faz escala novamente, no Funchal a 28 de abril.