O presidente da Câmara da Ribeira Brava acaba de dispensar o seu ‘braço direito’. O autarca confirma a exoneração, mas evita comentários. Já Hélder Gomes admite que não estava à espera. Sabe o JM que a tensão começou com as autárquicas: tanto o visado como o vice-presidente Jorge Santos são apontados como possíveis sucessores, o que vem causando forte tensão.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca mangas inovadoras que ficaram arregaçadas. Em 2010, a APRAM pagou 2,3 milhões de euros por duas mangas que prometiam revolucionar o acesso de passageiros aos navios. Funcionaram em 2011, mas agora só servem de decoração e não está prevista a sua utilização futura.

Merece também relevo a notícia de São Vicente. Urbanismo com regras e medidas de segurança. José António Garcês revelou como a Câmara tem associado o investimento com a defesa do património. Técnicos e empresário apontam desafios.

Saiba ainda que almirante Gouveia e Melo esteve ontem na Madeira num jantar com profissionais de comunicação sem direito a perguntas e que foi detetado o vírus da dengue no Funchal.

Não perca também as Ocorrências com três temas em destaque: Morte no Porto Santo sem indícios de crime; 42 condutores com álcool em 14 dias; Casal ferido em acidente no Funchal.

