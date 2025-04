Num momento de celebração cujo o conteúdo não foi consensual, a Câmara Municipal do Funchal marca os 51 anos do 25 de Abril com uma sessão em que a narrativa política ficou fora da sala da Assembleia Municipal.

O momento contempla tão somente espaços musicais alusivos à data, da responsabilidade de jovens alunos, mais declamação de poemas e contos, culminando com um discurso do coronel Francisco Faria Paulino, naquilo que será também um apelo a uma intensa reflexão sobre o momento que o mundo atravessa.

O Executivo municipal está presente, notando-se, contudo, a ausência da presidente Cristina Pedra, ao contrário de José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal (que está presente), tal como Duarte Freitas, em representação do Governo Regional, entre muitas outras individualidades civis e militares. O reitor da UMa, Sílvio Fernandes também veio à cerimónia.

Entre os grupos municipais, encontram-se deputados que suportam a maioria executiva, de PSD e CDS, mas a oposição, mormente da bancada do PS, também não está presente.