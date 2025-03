Manuel Filipe foi um dos convidados desta quinta-feira do espaço de entrevistas no stand da Madeira na BTL, produzido pela RFM, a rádio oficial escolhida pela Associação de Promoção da Madeira para a dinamização interna da interatividade entre responsáveis e público em geral.

Ana Plácido conduziu a conversa, com o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da natureza a abordar, naturalmente, as belezas da ilha, espécies – fauna e flora – a preservar e cuidados adicionais a ter, nomeadamente pelas alterações climáticas e também, neste particular de forma implícita, prevenções por via do aumento da densidade de visitas.

“O desafio que se segue tem muito a ver com o slogan deste stand, onde vejo ali escrito ‘Madeira tão tua, tão sustentável’. Ou seja, vão lá conhecer, mas com atitudes responsáveis, minimizando ao máximo a pegada ecológica, não deixando rastos”, expressou. No fundo, sintetizou Manuel Filipe, “não saiam do trilho”.

Partilhou o trabalho árduo da preservação da Laurissilva, e desafios associados, precisamente por via das alterações climáticas, referindo que “há todo um trabalho de reprodução de plantas em viveiros, com 60 a 70 espécies que vão depois sendo plantadas para aumentar a floresta”, lembrando os dois terços de área protegida coberto pelo IFCN, nesse propósito de manter “a biodiversidade única em Portugal e rara na Europa”.Trabalho idêntico vai sendo feito também ao nível das colónias da freira da Madeira e dos lobos marinho, contando ainda a história dos caracóis que foram levados ao Reino Unido, para reprodução em cativeiro e depois reintroduzidos no ecossistema da Madeira, entre os muitos momentos partilhados que prenderam os visitantes.