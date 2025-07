A candidata do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo defende a criação de um Gabinete de Apoio Social para ajudar a dar resposta às famílias que enfrentam maiores dificuldades.

Nádia Melim não esconde a sua preocupação em relação aos problemas sentidos por muitos porto-santenses, decorrentes do crescente custo de vida, das elevadas despesas com a habitação e a educação e dos baixos rendimentos, considerando que a Câmara Municipal não pode ficar alheia a esta realidade.

A socialista defende uma autarquia que esteja verdadeiramente ao serviço dos cidadãos e que, ao contrário do que se verifica atualmente, não lhes vire as costas, nem esteja refém de interesses partidários.

Por isso, assume o compromisso com “uma governação de proximidade, com aposta na resolução dos problemas que a população do Porto Santo sente no seu dia-a-dia”.

Como explica, a criação do Gabinete de Apoio Social, a funcionar nas instalações da autarquia, será fundamental para que as pessoas com mais dificuldades possam recorrer a este serviço e ali encontrar o apoio que precisam, por exemplo em matéria de bens alimentares, roupas, materiais escolares, móveis, eletrodomésticos, entre outros. Da mesma forma, a candidata do PS pretende dar continuidade aos apoios à aquisição de medicamentos, projeto que foi implementado em 2013, aquando da presidência socialista da autarquia, que se revela fundamental para ajudar os idosos com menores possibilidades financeiras.

De acordo com Nádia Melim, o objetivo passa por a Câmara disponibilizar um espaço físico e funcionários, sendo que as pessoas que já não precisem de determinados bens, podem doá-los, de modo que, posteriormente, possam ser entregues a quem mais precisa. “Com as dificuldades que muitas famílias enfrentam atualmente, esta seria, certamente, uma mais-valia”, refere a candidata socialista, alertando que “o Porto Santo não é apenas a ilha paradisíaca que quem governa atualmente (o PSD/CDS) quer fazer crer” e que há muita gente a precisar de ajuda.

“Nós vamos destinar uma fatia importante do orçamento municipal para a parte social, porque, em primeiro lugar, têm de estar a melhoria das condições de vida e a dignidade das pessoas”, afiança Nádia Melim, prometendo uma governação autárquica “com garra”.

A socialista lembra que, quando a edilidade era liderada pelo PS, chegou a ter em funcionamento uma Loja Solidária, gerida por Salomé Costa, atual candidata à Junta de Freguesia do Porto Santo, que teve um papel muito importante na ajuda àqueles que mais precisavam. Lamenta, contudo, que, por decisão do PSD, o projeto tenha sido abandonado. Vinca, por isso, que esta será uma das matérias que merecerão especial atenção por parte de um futuro executivo por si presidido.