Chuva por toda a Região, mas sem registo de ocorrências

Foi uma noite calma para todas as corporações de bombeiros da Região.
A ronda de contactos estabelecida já hoje pelo JM por todas as corporações permitiu perceber isso mesmo. Não houve saídas, nem foram recebidos pedidos de ajuda durante a noite.
Na verdade, há dois elementos em comum que atravessam a intervenção das dez corporações que prestam serviço nos onze concelhos da Madeira: a noite tranquila e registos de chuva intermitente.
Conforme reforça hoje a edição impressa do JM, vale a pena lembrar que está em vigor um aviso de mau tempo pela capitania do Porto do Funchal, válido até às 18h00. O próprio Serviço Regional de Proteção Civil prevê o agravamento do estado do tempo, assim como a delegação regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Como medida preventiva, o Instituto das Florestas encerrou percursos florestais e faz uma série de apelas à segurança preventiva.
AQUINTRODIA
Está aí à porta a greve geral, pelos vistos não haverá volta a dar.
Um País parado, a reclamar na defesa de princípios consagrados em lei, partindo da ideia...
O mês de Dezembro na Madeira é muito mais que um mês, é um estado de espírito. É a Festa. Aquele momento único do ano em que a nossa ilha, já por si vibrante,...
Os jovens NEET (“Not (engaged) in Education, Employment or Training”, isto é, “nem trabalha, nem estuda, nem está em formação”, ou os “nem-nem”) são considerados...
Quando se olha para o mercado laboral português através dos olhos de quem nos avalia lá fora (OCDE, World Justice Project, Comissão Europeia) a imagem...
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, visa promover a conscientização sobre as dificuldades enfrentadas por estas...
Sempre que vamos ouvindo nos discursos a importância de aumentar a competitividade de Portugal, inevitavelmente a inovação acaba por lhe estar inexoravelmente...
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
A sociedade portuguesa, marcada maioritariamente pela moral e os costumes de uma pequena burguesia recatada, sempre se norteou pelos valores da probidade...
DO FIM AO INFINITO
Se queres salvar a alma antes que a morte te leve – disse-me ele –, sejas rico ou pobre, nunca dês nada por adquirido, seja lá o que for, e jamais consideres...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O Representante da República para a R.A.M. Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto desloca-se, amanhã, pelas 14h30, ao Estabelecimento Prisional do Funchal,...
A abordagem do livro ‘Legado: Para uma terra com caráter’, da autoria de Martins Júnior, integrada no ciclo cultural, decorrerá no próximo dia 12 de dezembro,...
A Associação de Ciclismo da Madeira promove, a 13 de dezembro, o Passeio das Luzes de Natal 2025, uma iniciativa que deverá juntar cerca de 200 cicloturistas...
Clara Pinto Correia, escritora, bióloga e professora universitária, foi encontrada morta esta terça-feira na casa onde vivia, em Estremoz, avança o Correio...
O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, está presente na cerimónia de apresentação do ‘Sistema integrado de Gestão de Percursos...
Um avião de transporte militar russo despenhou-se hoje na região de Ivanovo, a cerca de 200 quilómetros a nordeste de Moscovo, desconhecendo-se o estado...
O Grupo Parlamentar do PSD Madeira visitou a Associação de Desenvolvimento da Costa Norte, em São Vicente, numa iniciativa integrada no acompanhamento...
Um grupo de antigos presidentes do Sindicato dos Jornalistas apelou à participação dos profissionais de comunicação social na greve geral de 11 de dezembro,...
Fátima Aveiro e António Trindade vereadores do JPP, apresentam na reunião da próxima quinta-feira do executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF), uma...
O navio ‘Mein Schiff Relax’, com 3.937 passageiros, ‘Viking Sky’, com 814, e ‘Marella Voyager’, com 1.875, são as visitas do dia de hoje no Porto do Funchal....