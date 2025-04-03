MADEIRA Meteorologia
Chuva por toda a Região, mas sem registo de ocorrências

    03-04-2025 Depressão Núria - mau tempo (Foto Joana Sousa) Joana Sousa
Miguel Silva

Diretor

Data de publicação
09 Dezembro 2025
8:04
Foi uma noite calma para todas as corporações de bombeiros da Região.

A ronda de contactos estabelecida já hoje pelo JM por todas as corporações permitiu perceber isso mesmo. Não houve saídas, nem foram recebidos pedidos de ajuda durante a noite.

Na verdade, há dois elementos em comum que atravessam a intervenção das dez corporações que prestam serviço nos onze concelhos da Madeira: a noite tranquila e registos de chuva intermitente.

Conforme reforça hoje a edição impressa do JM, vale a pena lembrar que está em vigor um aviso de mau tempo pela capitania do Porto do Funchal, válido até às 18h00. O próprio Serviço Regional de Proteção Civil prevê o agravamento do estado do tempo, assim como a delegação regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Como medida preventiva, o Instituto das Florestas encerrou percursos florestais e faz uma série de apelas à segurança preventiva.

