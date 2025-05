Bom dia e bom fim de semana!

- A sessão de abertura das VIII Jornadas de Educação, dedicadas ao tema ‘A Escola de hoje: inovar para transformar’, organizadas pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE – Madeira), está agendada para as 9h00, no Hotel Baía Azul.

- Recomeça esta manhã, a partir das 9h15, o XI Seminário de Educação, que tem como tema principal ‘Educação: Reflexões e Caminhos’, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. Neste último dia, a primeira conferência tem como orador Eduardo Sá.

- Pelas 10h30, na Praça do Município do Funchal, realiza-se a cerimónia de juramento do Compromisso de Honra dos novos voluntários para a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa.

- No Caniço, pelas 10h30, no Largo Padre Lomelino, tem lugar a abertura da Semana da Saúde.

- O Centro Comercial MadeiraShopping acolhe, às 11h30, o concerto do Coro do Ensino Artístico Especializado do Conservatório sob a direção de Nélio Martins.

- Decorre esta tarde, a partir das 14h00, o Jubileu dos Jovens em Machico. Pelas 18h30, a eucaristia presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

- O XL Encontro Regional de Bandas Filarmónicas da RAM, na Vila da Ribeira Brava, começa com o desfile às 16h00.

- Às 17h00, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Boa Nova, decorre uma missa especial para todos os pais que perderam filhos.

- Sobe ao palco do Centro de Congressos da Madeira, às 21h30, o espetáculo de stand-up comedy ‘Matrioska’, de Guilherme Duarte.

- A Praça do Fórum Machico recebe, às 21h30, o concerto da artista portuguesa Bárbara Bandeira.