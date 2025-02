Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 11h00, na cerimónia de entrega de certificados a 20 formandos do Serviço Técnico de Formação Profissional que terminaram o seu percurso formativo entre 2023 e 2024. Esta iniciativa terá lugar no Serviço Técnico de Formação Profissional, sito à Rua Escola Secundária do Galeão n.º 61, São Roque.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe pelas 11h00, em audiência, a delegação da Madeira da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, coordenada por Marla Jasmins.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Brava vai começar pelas 15h00, no edifício dos Paços do Concelho, com 10 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na sessão de abertura da Conferência alusiva aos 30 anos da Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Cancro, sob o tema ‘O cancro longe de casa’, pelas 18h30, no Casino Park Hotel.

* Hoje é a vez do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IVBAM, receber a 8.ª edição do aCORDE, promovendo às 19h00 o concerto Notas da Tradição - Machetinho e o Grupo de Romarias Antigas do Rochão.

* A Orquestra Clássica da Madeira apresenta pelas 21h30, no Reids’s Palace A Belmond Hotel, um recital com o Legno Duo de violino e marimba, Joana Costa e Duarte Santos.