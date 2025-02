Bom dia!

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, às 9h30, a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

- No âmbito da ‘Funchal Climate Week’, às 10h00, a abertura da exposição ‘Mãos pequenas, grandes decisões’, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

- No auditório do Colégio dos Jesuítas realiza-se, a partir das 9h30, o evento ‘Partilha de Saberes: Viver e Cuidar com Alzheimer’, uma iniciativa da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau.

- Ocorre às 14h30 a audiência de cumprimentos de despedida do comandante da Zona da Marítima da Madeira, capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira, na Assembleia Legislativa da Madeira, presidida por José Manuel Rodrigues.

- Às 15h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, realiza-se a cerimónia de assinatura dos protocolos de apoio a 49 associações de cariz desportivo.

- Pelas 12h00, o representante da República recebe, no Palácio de São Lourenço, a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

- O 112.º Aniversário da Associação Recreio Musical União da Mocidade vai ser celebrado esta noite, às 21h00, com um concerto pela Orquestra de Bandolins da Madeira, com a presença da fadista madeirense Micaela Setim sob a direção artística do maestro André Martins, na Assembleia Legislativa da Madeira.