A habitação será o tema em destaque no próximo ‘Café Socialista’, promovido pelas Mulheres Socialistas da Madeira, este sábado, 21 de setembro, em Santa Cruz, anunciou a estrutura feminina em comunicado.

Tendo como mote o poema de Ruy Belo intitulado ‘Oh As Casas As Casas As Casas’, a iniciativa pretende promover o debate e a reflexão sobre um dos temas mais preocupantes na Região e no País em geral, incentivando os participantes a conhecerem as propostas do PS-Madeira para esta área, bem como a proporem medidas de natureza política que ajudem a solucionar este grave problema.

“Se viver numa habitação condigna é uma questão de direitos humanos, não devendo o seu custo ultrapassar, no máximo, os 40% do rendimento familiar, tal revela-se absolutamente impossível de conseguir na Região Autónoma da Madeira, onde os preços das habitações no mercado imobiliário ou do arrendamento são proibitivos”, diz Madalena Nunes, uma das coordenadoras do evento.

As Mulheres Socialistas da Madeira defendem a criação de políticas públicas que garantam e promovam o acesso a uma habitação condigna e acessível à população residente na Região e que, das soluções, faça parte o envolvimento das populações no processo de escuta e de criação de respostas para os problemas que sentem.