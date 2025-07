Os moradores e utilizadores do Caminho da Levada da Serra, no Santo António da Serra (freguesias de Machico e de Santa Cruz, estão revoltados com o estado intransitável desse percurso. Em nota de imprensa assinada pelo engenheiro agrónomo Paulo Rodrigues, porta-voz da comissão de moradores e utilizadores do caminho em causa, dá conta de uma reunião, amanhã, com o presidente da Câmara Municipal de Machico, com o intuito de discutido o estado do Caminho da Levada da Serra.