A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) da Madeira é uma das parceiras principais do projeto Erasmus+ Teacher Academies ContinueUP, que teve início em junho de 2023, sob a cooperação da European Schoonet - Transforming Education in Europe. Este projeto reúne 34 Ministérios de Educação de toda a Europa e tem como objetivo inspirar e apoiar escolas e docentes no processo de transformação digital.

Entre os produtos desenvolvidos no âmbito deste projeto destaca-se um MOOC (Massive Open Online Course - Curso de Formação Online Aberto e Massivo), que está agora com inscrições abertas nas versões em português, espanhol e croata, com lançamento em língua inglesa prevista para maio. Este curso de formação foi criado em colaboração internacional com entidades parceiras focadas na formação contínua de docentes, em articulações com organizações que atuam na formação inicial.

O curso oferece formação que permite aos docentes atingir um nível B1 em competência digital, conforme o Quadro Europeu de Competência Digital dos Educadores, e a ferramenta SELFIE for TEACHERS.

Os interessados em participar no MOOC podem obter mais informações e efetuar a inscrição através da página oficial do projeto, disponível em https://continueup.eun.org