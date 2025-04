O candidato da coligação PSD/CDS às eleições legislativas antecipadas de 28 de maio visitou, hoje, a ARDITI e o futuro hospital da Madeira.

Nesta última deslocação, Luís Montenegro assegurou que o Governo da República vai assegurar a conclusão das obras, tendo em conta os aumentos dos custos da obra. “Naturalmente que estamos disponíveis para encontrar uma solução para este projeto que é de muitos anos. Teremos disponibilidade para cumprir o nosso compromisso e para assegurar que esta obra vai mesmo realizar-se”, dizia Luís Montenegro no final de uma visita em que se fez acompanhar do presidente do Governo Regional dos secretários regionais dos Equipamentos e Infraestruturas e da Saúde e Proteção Civil, Pedro Rodrigues e Micaela Freitas respetivamente.

Luís Montenegro, que passou uns dias de descanso na Páscoa, realiza hoje iniciativas no âmbito da pré-campanha eleitoral. Aproveitou para elogiar os resultados obtidos por Miguel Albuquerque a 23 de março, os quais “trouxeram estabilidade para a Região” e disse que é isso que “procura também agora para o país”.

E “aquilo que estivemos a ver é que a estabilidade traz qualidade de vida”.