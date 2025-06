Nuno Maciel garante investimento e abertura de candidaturas a apoios na manutenção de bardos em urze e preservação de vinhas em latada.

É um compromisso assumido pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, em dia de aniversário da freguesia do Seixal, onde representou o Presidente do Governo Regional na sessão solene comemorativa dos 472 anos daquela freguesia, que decorreu no Salão Paroquial.

O monocarril, orçado em 1,2 milhões, e que irá ligar o sítio do Lugar e a Ladeira do Moinho, beneficiando 76 explorações agrícolas, numa área de quase dois quilómetros (1934 metros), será financiado em 85% através do PRODERAM e 15% pelo orçamento da Região.

“O monocarril irá rentabilizar a produção dos terrenos agrícolas, com menor esforço laboral dos agricultores, e segue em linha com aquilo que o Governo Regional pretende para o setor primário na Região, ou seja, uma base produtiva mais eficiente, sustentável e rentável”, vincou Nuno Maciel.

Numa celebração que teve lugar no salão paroquial, Nuno Maciel adiantou outra boa novidade, e que vai ao encontro das pretensões dos agricultores do Seixal: “o apoio na manutenção de bardos em urze, que passa a incluir também a preservação de vinhas em latada, já está a ser operacionalizado, sendo que os montantes de apoio foram definidos em 750 euros por hectare/ano, para bardos de urze, e 1300 euros por hectare/ ano, para vinhas em latada”, adiantou o governante.

Nuno Maciel aproveitou para recordar a importância da freguesia para o Vinho Madeira, que é responsável por quase 80%, das 552 parcelas do Porto Moniz, inscritas no IVBAM, e não se esqueceu da importância de um dos cartazes de excelência para a promoção da Região, as piscinas naturais do Seixal, concessionadas à junta de freguesia.

“Hoje temos uma fonte de receita para a junta, apesar de algumas vozes contra, que na altura se levantaram, estando o património natural do concelho mais bem preservado e ainda mais valorizado”, recordou o Secretário Regional de Agricultura e Pescas, na ocasião.

Antes de terminar, Nuno Maciel fez ainda alusão a algumas medidas do Governo Regional em prol da população do concelho, como é o caso da taxa de IRC aplicada às micro, pequenas e médias empresas sedeadas em do Porto Moniz, São Vicente, Santana e Porto Santo, que baixou dos 11,9, para os 8,75%, “uma medida tomada em boa hora, que ajuda a alavancar a economia e a mitigar os desafios que se colocam ao despovoamento dos concelhos rurais”, argumentou o governante.