Minisidraria vai funcionar na antiga Biofábrica provisoriamente

A minisidraria de Santo António da Serra vai funcionar provisoriamente na antiga Biofábrica, na Camacha, anunciou esta tarde o secretário regional da Agricultura e Pescas, na cerimónia do Dia da Freguesia de Santo António da Serra.

Segundo explicou, trata-se de uma “situação provisória” devido à realização de obras no centro cívico e a solução encontrada pelo Executivo para assegurar que a campanha produtiva de 2025/2026 decorra com normalidade e sem prejudicar os vários produtores.

O governante garantiu que o Governo Regional vai continuar a promover a sidra, através de diversos eventos nomeadamente o ‘Concurso Internacional de Sidras Naturais’ e a 2.ª edição da ‘Festa da Sidra’, na Placa Central. “Eventos com assinalável sucesso e reconhecimento de qualidade”, disse.

Estando em representação do presidente do Governo Regional nas comemorações do Dia da Freguesia, o governante aproveitou a oportunidade para recordar os vários investimentos do executivo na localidade.

Ainda na área que tutela fez saber que a secretaria, através da Direção Regional tem apostado no reforço do apoio técnico para que os produtores possam ter mais rendimento.

A cerimónia decorreu na escola Básica de Santo António da Serra e que foi alvo, recentemente, de obras de beneficiação. A propósito, Nuno Maciel recordou que esta é uma localidade que viu nascer o primeiro Campo de Golfe na Região. A maior infraestrutura desportiva do concelho, que aos dias de hoje representa já um atrativo para 22 mil jogadores/ano”, sublinhou.

Já através da ARM fez saber que será remodelado e ampliado os sistemas de abastecimento e de drenagem de Machico, um investimento até 2030, no valor de 2,2M milhões de euros, com grande impacto em Santo António da Serra.

Sobre o Caminho Florestal das Funduras e que era uma reivindicação da população local, Nuno Maciel anunciou que essa acessibilidade já começou a ser beneficiada, sendo que há igualmente o compromisso para que que logo de seguida, se comece a intervir nos Lamaceiros, a partir do bar “Roque”.

Sobre o percurso pedestre entre a Portela e o Ribeiro Frio há a pretensão de uma intervenção na sequência de um concurso que será lançado para a recuperação de vários percursos pedestres.

O governante disse que através do PRODERAM formam apoiadas 18 operações num valor que ronda os 734 mil euros. Entre as quais destacam-se incentivos a jovens agricultores.

“Algo que muito me satisfaz, porque é por via das gerações mais novas, que vamos combater o despovoamento do território e assegurar a continuidade da ruralidade do nosso território” referiu.

A terminar o secretário regional, que também já foi autarca, reiterou, em nome do Governo Regional, a inteira disponibilidade para continuar a colaborar com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal em benefício das populações e da melhoria das suas condições de vida.

Falando particularmente do presidente da junta de freguesia, Gilberto Rodrigues, que está em fim de mandato, Nuno Maciel agradeceu todo o empenho que demonstrou ao longo de 12 anos em prol da população.