Militares do Exército vão patrulhar os espaços florestais para detetar ocorrências de incêndio e identificar situações de risco, incluindo a possível presença de indivíduos que possam provocá-los.

Esta medida surge no âmbito de um protocolo de colaboração técnica assinado hoje entre o Governo Regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC, IP-RAM) e o Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), com vista a intensificar a vigilância e prevenção de incêndios florestais na Região.

O presidente do SRPC, IP-RAM, Richard Marques, e o comandante do RG3, Coronel de Infantaria, Musa Gonçalves Paulino, formalizaram o acordo na sede da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

Na ocasião, a secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, expressou a sua satisfação e agradecimento, destacando a parceria com as Forças Armadas como fundamental.

O comandante da Zona Militar da Madeira, brigadeiro-general Jorge Pedro, sublinhou que esta colaboração é um privilégio e um complemento à missão do Exército, permitindo aos militares a oportunidade de praticar diversas competências e criando uma situação ‘win-win’ para ambas as partes.

De acordo com uma nota enviada à redação, no âmbito deste protocolo, o RG3 irá disponibilizar diariamente uma viatura e dois militares para operações de vigilância entre julho e setembro (de outubro a novembro, o apoio ficará condicionado à avaliação do risco e à disponibilidade), coordenará ações e capacidades no âmbito do Comando Regional de Operações de Socorro e informará as entidades responsáveis sobre qualquer ocorrência. Por sua vez, o SRPC, IP-RAM, fornecerá os meios materiais necessários, efetuará o pagamento dos custos de deslocação e assegurará as ajudas de custo e alimentação aos militares empenhados.

Este acordo, que acontece pela primeira vez na RAM, vem reforçar a capacidade de resposta na prevenção e combate a incêndios florestais.

Refira-se que este protocolo representa uma novidade no panorama nacional, sendo o primeiro a ser formalizado com um Governo. Em algumas regiões do País esta colaboração tem sido estabelecida com os municípios.