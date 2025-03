Miguel Silva Gouveia, na qualidade de engenheiro responsável pela obra de Remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água, da Empresa de Eletricidade da Madeira, fez hoje um elogio público a Pedro Fino, que cessa funções de secretário regional com a entrada do novo executivo.

“Quero deixar uma palavra de reconhecimento ao Eng. Pedro Fino, que agora cessa funções como Secretário Regional, pela sua disponibilidade, capacidade de trabalho e espírito de colaboração ao longo da empreitada de Remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água”, escreveu numa publicação feita há instantes na rede social Facebook.

Miguel Silva Gouveia considera que “postura institucional e o empenho demonstrados” por Pedro Fino, “não só neste projecto como no desempenho das suas funções públicas, foram inegáveis e merecem ser relevados”.

“Apesar de não partilharmos a mesma família partidária, desejo-lhe as maiores felicidades, sorte e sucesso nos desafios pessoais e profissionais que decidir abraçar no futuro”, conclui o também vereador da oposição na Câmara Municipal do Funchal, pela Coligação Confiança, militante do PS, rematando o texto com um “obrigado por tudo”.

Pedro Rodrigues, engenheiro civil, é agora o novo titular da pasta de Equipamentos e Infraestruturas. Vinha exercendo as funções de diretor regional do Equipamento Social e Conservação.