Miguel Albuquerque destaca “clima de confiança” na primeira audiência com Paulo Barreto

Primeira audiência entre o Representante da República, Juiz Desembargador Paulo Barreto, e Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, serviu para alinhar relações institucionais e preparar visita presidencial de António José Seguro à Madeira, no próximo dia 12 de Junho.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reuniu-se pela primeira vez com o novo Representante da República para a RAM, Paulo Barreto, numa audiência marcada pela cordialidade e pelo reforço da cooperação institucional. No final do encontro, Albuquerque sublinhou a “estima e consideração pessoal” que nutre pelo novo Representante da República para a Madeira, considerando tratar-se de uma escolha acertada do Presidente da República, destacando a “credibilidade e confiança” que transmite à comunidade.

A reunião serviu para alinhar o funcionamento das relações institucionais entre os dois órgãos, com definição de princípios orientadores para garantir um relacionamento “da melhor forma possível”. Segundo o presidente do Executivo madeirense, este entendimento é essencial para o normal exercício das funções e para a estabilidade institucional na Região.

Durante o encontro, foi também abordada a próxima visita do Presidente da República à Madeira, agendada para 12 de junho, no âmbito das comemorações dos 50 anos da autonomia política.

Miguel Albuquerque revelou ainda que existem assuntos “pendentes” que exigem articulação entre as instituições, nomeadamente matérias relacionadas com os órgãos e funções de soberania, sublinhando que “o trabalho conjunto” será determinante nos próximos tempos.